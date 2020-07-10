Правительство удвоит доли IT-сектора в ВВП

Правительство намерено увеличить долю IT-сектора в ВВП в два раза. За три-четыре года оно должно достигнуть 2%.

Об этом на совещании в Иннополисе сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Коммерсант«. Реализовать этот план планируется с помощью налоговых льгот, нацеленных на стимулирование спроса госсектора на IT-решения, создания государственно-частного партнерства (ГЧП) с использованием государственного массива данных, поддержки стартапов, а также заметного роста вложений в IT-образование.

При поддержке государства число абитуриентов в российских университетах по IT-специальностям должно вырасти с 50 тысяч до 120 тысяч к 2024 году. Это обещает рост бюджетных мест в вузах. 5–7% из них планируется обучать в 12–15 университетах по международным программам.

По словам Мишустина, одной из задач программы является создание в России крупных глобализованных IT-компаний.

Ранее эксперты спрогнозировали, что к концу 2020 года спад российской экономики составит 4,2%. При хорошем положении дел во втором полугодии можно будет говорить о 3%.