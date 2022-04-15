Правительство РФ выделило миллиард на отсрочку по льготным кредитам для бизнеса
Правительство РФ выделило 1 млрд рублей по программе «ФОТ 3.0» для пострадавших отраслей экономики
Михаил Мишустин распорядился выделить один миллиард рублей по программе «ФОТ 3.0» на поддержку пострадавших отраслей экономики, сказано на сайте правительства России.
Деньги будут направлены в банки в виде субсидий на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, выданным в прошлом году. Благодаря этому предприниматели смогут получить полугодовую отсрочку выплат, причем как по основному долгу, так и по процентам.
Такая мера поддержки должна помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам, сказано на сайте правительства.
Сами же предприниматели просят расширить меры поддержки. Так, глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева в одном из интервью заявила, что отсрочка по кредитам в рамках «ФОТ 3.0» — хорошая идея, но недостаточная. Она призвала также снизить налоги.