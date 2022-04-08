Глава АОФИ Киселева попросила государство оказать поддержку фитнес-клубам

Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева заявила, что фитнес-клубам необходима финансовая поддержка от государства. По ее словам, отсрочка кредитов по программе «ФОТ 3.0» — это хорошо, но не является решением. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Киселева пояснила, что основными расходами в фитнес-отрасли является зарплата сотрудникам. По ее словам, это 40-50% от объема расходной части. Например, снижение объема налогов на ФОТ было бы очень серьезной поддержкой.

Фитнес-клубы через несколько месяцев могут оказаться в тяжелой ситуации из-за увеличения расходов.

«Стоимость фреона (газ, который заправляют в кондиционер) выросла в 5-10 раз, а фитнес-индустрия не может работать без охлаждения. Мы все знаем про кассовую ленту, стоимость которой выросла в три-четыре раза. Все расходные части растут достаточно серьезно. Объем расходов в фитнес-индустрии в марте вырос примерно на 30%. Мы понимаем, что платежеспособность людей в связи со сложившейся ситуацией будет снижаться. Мы понимаем, что через некоторое время возникнет очень сложная ситуация. Я думаю, это месяца два-три, когда мы поймем, что расходная часть растет, доходная часть не увеличивается, соответственно, проблемы в фитнес-индустрии точно обострятся», — заключила Киселева.