Российское правительство планирует направить на социальную поддержку россиян 546 миллиардов рублей из федерального бюджета. В эту сумму включена и борьба с безработицей, отметила газета «Известия». При этом, по мнению экспертов, рост безработицы в текущем году вряд ли будет выше пандемийных уровней.

Большая часть средств, которые планируют выделить на социальную поддержку, пойдет на выплаты семьям с детьми от восьми до 16 лет. Речь идет о сумме в 363 миллиарда рублей, следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций. Документ есть в распоряжении издания, а его подлинность газете подтвердил федеральный чиновник.

Также из документа следует, что 173 миллиарда рублей потратят на стимулирование рынка труда.

Вопрос о продлении льготной программы кредитования (программа ФОТ) малого и среднего бизнеса при условии сохранения занятости прорабатывает Минэкономразвития, отмечено в материале со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке кабмина.

Эксперты же уверены, что в 2022 году рост безработицы в 2022 году вряд ли превысит пандемийные уровни.

Пик безработицы, связанный с тем, что одни бизнесы закрываются и уходят, а другие приходят и нанимают людей, спрогнозировали в России ближе ко второй половине нынешнего года, может быть уже осенью. Так считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. При этом в большой степени такая безработица будет компенсирована с помощью правительства за счет развития новых производств, отметил он в эфире «360».