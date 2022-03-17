Пик безработицы придет в Россию в 2022-м. Но закрытые предприятия быстро заменят новыми

Пик безработицы, связанный с тем, что одни бизнесы закрываются и уходят, а другие приходят и нанимают людей, спрогнозировали в России в этом году. При этом в большой степени такая безработица будет компенсирована с помощью правительства за счет развития новых производств.

«Пик безработицы будет в этом году. Я надеюсь, что он будет невысоким, где-то ближе ко второй половине нынешнего года, может быть уже осенью», — рассказал в эфире «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Он объяснил, что пик безработицы будет связан с тем, что одни бизнесы закрываются и уходят, а другие приходят, начинают разворачиваться, и нанимают людей.

То есть в большой степени безработица, связанная с закрытием тех предприятий, которые вынуждены будут уйти с рынка, будет компенсирована с помощью правительства развитием новых производств, быстрым импортозамещением, потому что все предприятия, которые предназначены для того, чтобы обеспечить функционирование инфраструктур, коммуникаций, производства массовых товаров народного потребления <…> получат очень серьезный импульс к развитию Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

В пример он привел компанию из Новосибирска, которая производит непродовольственные товары массового потребления. По его словам, они увеличивают свое производство в пять раз и нанимают людей для того, чтобы поддерживать этот пятикратный рост производства. С другой стороны, Зубец напомнил о примере McDonald’s, который ушел и закрывает свои рестораны, а«люди должны искать какую-то новую работу».

Зубец пояснил, что любую валюту нельзя использовать как дубинку и как средство экономической деятельности.

И то, что Европа и Соединенные Штаты используют свою валюту как дубину, понижает доверие к этим валютам из-за того, что появляются политические риски Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

По мнению собеседника «360», совершенно очевидно, что те санкции, которые введены сегодня против России, могут быть введены против кого угодно, против тех же самых монархий Персидского залива.

Он объяснил, что Саудовская Аравия сегодня в общем не прислушивается к требованиям Соединенных Штатов о резком увеличении добычи нефти, потому что помнит, как совсем недавно страна оказалась под мощным политическим давлением со стороны США, которые требовали смены власти там.

«И они прекрасно понимают, что завтра точно также, как сегодня давят на Россию, могут начать давить на них. Это значит, что Саудовская Аравия вместо того, чтобы наращивать свои долларовые активы, договаривается с Китаем о том, что будет продавать нефть Китаю за юани, а не за доллары», — объяснил Зубец.

Количество людей, которые верят доллару, и которые готовы вкладывать свои средства в эту валюту из-за таких санкций падает. А за финансовыми рынками следят все крупные страны, все финансисты мира, и делают из этого выводы. То есть санкции против России снижают сферу хождения доллара и убивают главную подпорку, на которой стоит американская экономика, потому что она получает огромные деньги от того, что доллар это мировая резервная валюта № 1 и мировое средство платежа, заключил Зубец.