Российские банки уличили в недобросовестной практике кешбэка

Предложения банков по программам лояльности для клиентов оказались не совсем честными. Кредитные организации зачастую завышают обещания и оставляют за собой право лишить держателя карты бонусов.

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) провела исследование, которое указало на недобросовестную практику некоторых участников рынка. Специалисты изучили программы с кешбэком 10 наиболее активных на этом маркетинговом поле кредитных организаций из топ-20, сообщила газета «Известия».

При продажах банки прибегают к различным ухищрениям. Первым из них правозащитники назвали завышенные обещания. Например, заявляют о вероятном возврате до 10 тысяч рублей потраченных средств. В реальности максимальная сумма оказывается вдвое меньше.

Кредитные организации предусмотрели для себя возможность отказать клиентам в начислении бонусных баллов. Причины отказа четко не сформулированы, что позволяет банкам трактовать их как угодно.

Иногда выгода от кешбэка либо сводится к минимуму, либо отсутствует из-за платы за обслуживание или отдельные услуги. Количество партнеров, за оплату услуг которых начисляют или разрешают тратить бонусы, ограничено. А программа кешбэка у многих банков в итоге сводится не к получению обещанных денег, а к начислению баллов. Перевести последние в рубли весьма проблематично.

В КонфОП подчеркнули, что ЦБ нужно распространить на все банковские продукты меры по борьбе с недобросовестными практиками продаж. Регулятор признал наличие проблем с программами лояльности, но отнес их к области информирования клиентов.