Центробанк назвал способы избежать обмана при открытии вклада

Центробанк рассказал россиянам, как не стать жертвой мисселинга при открытии вклада в банке. Для этого нужно запомнить всего четыре вопроса, которые необходимо задать сотруднику кредитного учреждения.

«Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1,4 миллиона рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? С кем заключается договор — банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и так далее?» — рассказали РИА «Новости» в ЦБ.

Задавая вопросы сотруднику, следует уточнить, где в договоре прописаны данные условия.

Банк России отметил, что мисселинг чаще всего происходит в банках, куда клиенты приходят оформить или продлить вклад, но сотрудники предлагают им заключить другой договор, например, на инвестиционные страховые продукты, облигации и другие ценные бумаги.

Россияне могут доверчиво относиться к кредитным учреждениям из-за снижения ставок по вкладам, считают в Банке России.

Ранее консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская предупредила россиян о подводных камнях льготной ипотеки. Банк может поднять ставку уже после заключения договора. Все зависит от действий регулятора.