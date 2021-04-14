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    14 апреля 2021, 09:12

    Центробанк назвал способы избежать обмана при открытии вклада

    Екатерина Шамина

    Центробанк рассказал россиянам, как не стать жертвой мисселинга при открытии вклада в банке. Для этого нужно запомнить всего четыре вопроса, которые необходимо задать сотруднику кредитного учреждения.

    Центробанк назвал способы избежать обмана при открытии вклада

    «Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1,4 миллиона рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? С кем заключается договор — банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и так далее?» — рассказали РИА «Новости» в ЦБ.

    Задавая вопросы сотруднику, следует уточнить, где в договоре прописаны данные условия.

    Банк России отметил, что мисселинг чаще всего происходит в банках, куда клиенты приходят оформить или продлить вклад, но сотрудники предлагают им заключить другой договор, например, на инвестиционные страховые продукты, облигации и другие ценные бумаги.

    Россияне могут доверчиво относиться к кредитным учреждениям из-за снижения ставок по вкладам, считают в Банке России.

    Ранее консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская предупредила россиян о подводных камнях льготной ипотеки. Банк может поднять ставку уже после заключения договора. Все зависит от действий регулятора.