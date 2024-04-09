Деньги 09 апреля 2024, 18:41 Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья напомнили о праве на отсрочку по кредитам Пережившим паводок заемщикам Оренбуржья оформят отсрочки по кредитам

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Выплаты по кредитам для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области отложат. Закон предусматривает предоставление кредитных каникул для людей, которые оказались в режиме чрезвычайной ситуации. Об этом жителям Орска напомнили в пресс-службе администрации города.

Для оформления отсрочки заемщикам необходимо предоставить банку документы, которые у них сохранились. Требовать полного комплекта бумаг кредитные организации не могут. Но их необходимо показать позже.

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Если долг превысит установленные лимиты, то кредиторы обязаны реструктуризировать договор по действующим программам, которые предусматривают полное прощение займов в особой ситуации без взыскания заложенного имущества.

Для помощи заемщикам из Оренбургской области, пострадавших от наводнения, Центральный банк запустил специальную горячую линию. Операторы в круглосуточном режиме ответят на все вопросы о предоставлении кредитных каникул.

Наводнение в Оренбургской области началось в конце прошлой недели. Сильнее всех пострадал Орск, где из-за прорыва дамбы река залила дома, расположенные в Старом городе. Всего из затопленных населенных пунктов эвакуировали более шести тысяч жителей.