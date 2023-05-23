Деньги 23 мая 2023, 13:43 Пострадавшим из-за Украины польским фермерам выделят миллиард евро компенсации Еврокомиссия одобрила выделение 1 млрд евро финансовой помощи аграриям Польши РИА «Новости»

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Сельхозпроизводители Польши пострадали из-за украинского кризиса. Еврокомиссия объявила на своем сайте, что выделит на оказание им финансовой помощи миллиард евро.

«Европейская комиссия одобрила польскую схему на сумму около одного миллиарда евро для поддержки ликвидности сельхозпроизводителей в условиях конфликта России против Украины», — объявила пресс-служба.

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Польские фермеры смогут получить эти деньги в виде прямых грантов на сумму не более 250 тысяч евро на одно предприятие и в срок до 31 декабря 2023 года. Цель программы — поддержать сельхозпроизводителей, которые испытали нехватку ликвидности из-за удорожания минеральных удобрений и отсутствия стабильности на аграрном рынке.

Еврокомиссия также провела четвертый транш Украине на сумму 1,5 миллиарда евро. Общий пакет макрофинансовой помощи составит около 18 миллиардов в этой валюте.

Аграрии из Польши понесли большие убытки из-за поставок с Украины дешевого технического зерна. Они пожаловались, что не смогли продать свою продукцию, сотни тонн пшеницы, кукурузы, ячменя остались в амбарах.