Деньги 02 марта 2024, 02:16 Пособие по беременности и родам увеличат с 2025 года Минтруд: в России увеличат размер пособия по беременности до 794 тысяч рублей Freepik

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Россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам, начиная с 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого замминистра труда и соцзащиты РФ Ольгу Баталину.

Чиновница рассказала об этом на ХХV Конгрессе педиатров России. Пока максимальный размер пособие составляет 565 тысяч рублей.

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При этом работающие матери в следующем году смогут получить по уходу за ребенком до полутора лет до 69 тысяч рублей. На сегодняшний день размер этой выплаты составляет 49 тысяч рублей.

Денежный рост объясняется тем, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяется в Социальный фонд, поэтому введут единый тариф страховых взносов.

В начале года государство провело масштабную индексацию социальных выплат, повысив, в частности, размер страховой пенсии по инвалидности на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей.