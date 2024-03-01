Эксклюзив 01 марта 2024, 12:29 Поправку об отмене транспортного налога объяснили его избыточностью Депутат Нилов: транспортный налог нужно привязать к расходу бензина РИА «Новости»

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Группа депутатов Госдумы предложила полностью отменить транспортный налог. В комментарии «360» один из авторов законопроекта, Олег Нилов, заявил, что нужно отказаться от лишних поборов с российских водителей.

«Это далеко не первая, может, десятая попытка восстановить справедливость. Законодательную инициативу вносим на рассмотрение Госдумы буквально каждый год, но правительство ее не поддерживает», — пояснил парламентарий.

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Нилов напомнил, что транспортный налог, введенный более 20 лет назад, предназначался для сбора средств на ремонт дорог. Он подчеркнул, что идея здравая, но со временем начала обременять водителей.

«Потом ввели дополнительные сборы для наполнения дорожного фонда — за парковку, за проезд, многочисленные виды штрафов за нарушения. Поэтому транспортный налог стал избыточным, его нужно отменить», — добавил депутат.

Он обратил внимание, что транспортный налог касается даже сельскохозяйственной техники — комбайнов, тракторов, которые почти не ездят по асфальту. Или автомобилей, годами простаивающих в гаражах владельцев. И всем приходится платить.

«Налог должен рассчитываться с привязкой к тому, сколько водитель ездит. То есть 10-15 рублей с каждого литра бензина будет достаточно», — подытожил он.

Ранее Мособлдума приняла закон, освобождающий от уплаты транспортного налога многодетные семьи, у которых есть старшие дети до 23 лет, обучающиеся очно.