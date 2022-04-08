Пользователи Сбера больше не смогут переводить валюту за рубеж

Российский банк Сбер заявил, что с 7 апреля его клиенты не смогут делать валютные переводы на зарубежные счета. Заявление опубликовали на официальном сайте банка.

Ограничение напрямую связано с последними санкциями Запада, отметили в Сбере.

«В связи вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией», — сказано в заявлении.

Рублевые переводы за рубеж доступны без ограничений. Их можно оформить в отделениях банка.

Ранее Сбер заявлял, что новые санкции почти не затронут работу банка с российскими клиентами., поскольку «многолетний опыт» позволяет ему приспособиться к любым условиям.