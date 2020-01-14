Польша не сможет поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Ранее в белорусском правительстве сообщили, что рассматривают альтернативные варианты поставок из-за высокой цены на российскую нефть. В частности, предложения направили Польше, Украине, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии.

С 1 января из-за разногласий в цене Россия не поставляет нефть на белорусские НПЗ. При этом транзит по нефтепроводу «Дружба» не прерывался.

В PERN отметили, что «текущая техническая инфраструктура трубопровода» делает невозможной поставки нефти с польской базы в Адамово в обратном направлении при одновременных поставках российской нефти клиентам PERN.

В компании отказались говорить о переговорах с Белоруссией, назвав их коммерческой тайной.