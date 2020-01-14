Белоруссия решила отказаться от российской нефти

Белоруссия планирует отказаться от российской нефти. Минск уже разослал соседним странам коммерческие предложения по поставкам топлива в республику.

Об этом сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Его слова процитировал Sputnik Беларусь.

Все коммерческие службы наших заводов Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти Дмитрий Крутой.

Он уточнил, что переговоры ведутся с разными странами — в их числе Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может получать нефть через Польшу из США или Саудовской Аравии.

Крутой отметил, что сейчас республика получает нефть от компании Михаила Гуцериева — с другими российскими поставщиками до сих пор ведутся переговоры. Страны до сих пор не пришли к соглашению из-за премии к рыночной цене на нефть. Минск не хочет вновь платить российским компаниям в том же объеме, как и в 2011 году. Крутой объяснил, что для Белоруссии это «экономически нецелесообразно». Он уточнил, что сумма премии должна снизиться «в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины».