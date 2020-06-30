Появился еще один способ потратить маткапитал

В Госдуму внести законопроект, позволяющий потратить маткапитал на обеспечение дистанционного обучения. То есть на пособие можно будет приобрести необходимые гаджеты.

Как сообщило ТАСС, разработчиками проекта выступили депутаты Новгородской областной думы. Они отметили, что с переходом школ на удаленное обучение, у многих семей возникли трудности из-за отсутствия компьютеров. Отмечается, что в особенности пострадали многодетные семьи.

Инициатива предлагает внести изменения в законодательство о праве распоряжаться средствами маткапитала. В частности, возможность использовать его для «оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Ранее сообщалось, что размер материнского капитала на первенца в России может вырасти на 60 тысяч. К 2023 году он может составить до 524 881 рубля.