Маткапитал на первенца в России может вырасти почти на 60 тысяч рублей

Как говорится в документе, расходы на маткапитал определили исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. В ПФР учли доплаты при рождении второго ребенка для семей, которые получили сертификат в связи с рождением первого ребенка в размере 156 тысяч рублей в 2021 году. В двух последующих годах сумма увеличится с учетом индексации по инфляции на 4% ежегодно.

В 2020 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребенка его родители получат еще 150 тысяч рублей дополнительно. Размер маткапитала для семей, где второй ребенок родится в 2020 году, составит 616 617 рублей.

Маткапитал на первенца начали выдавать в России с 1 января 2020 года. С середины апреля эту выплату оформляют автоматически.