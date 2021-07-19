QR-коды перестали требовать в ресторанах Москвы и Подмосковья. Но зоны для привитых могут оставить

Москва и Подмосковье приняли решение отказаться от обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Всего несколько недель ограничений стоили некоторым рестораторам бизнеса, а работникам общепита — места. Цифровые пропуска могут понадобиться лишь для COVID-free-зоны. Оборудовать ее будут по желанию клиентов.

С 19 июля мэр Москвы отменил QR-коды, обязательные для посещения столичных кафе и ресторанов. По словам Сергея Собянина, такое решение продиктовано успешным ходом вакцинации. За последний месяц от коронавируса в столице привились более двух миллионов жителей.

Также в Москве возобновили работу фуд-корты, снят запрет на работу ночного общепита. Кроме того, разрешено проводить мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Снова открыты детские игровые комнаты. Но соблюдение эпидемических требований по-прежнему необходимо.

QR-коды отменили и власти Подмосковья. Теперь проверка сертификатов о вакцинации носит рекомендательный характер. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил жителей и отметил, что первым компонентом вакцины привиты уже более 2,4 миллиона человек — почти 40% от всех жителей области старше 18 лет.

Возвращение людей в рестораны

Совладелец сети ресторанов «Чайхона №1» и «Депо» Алексей Васильчук в разговоре с «360» признался, что не уверен в наплыве клиентов сразу же в день отмены QR-кодов. По словам ресторатора, понадобится время, чтобы посещаемость вышла на прежний уровень.

«Мы будем соблюдать ковидные ограничения. По мере запросов будут организовываться COVID-free-зоны для тех, кто уже привился и имеет QR-код. Это будет не повсеместно, а только по желанию гостей. А такие люди среди привитых наверняка будут — многие уже устали соблюдать ограничения», — сказал Алексей Васильчук.

Он добавил, что пока не может сказать, в каком объеме будут организовываться COVID-free-зоны. При этом ресторатор отметил, что морально готов к тому, что обязательные QR-коды могут снова ввести. Если это произойдет в ближайшее время, индустрия получит сильный удар. Но сейчас идет масштабная вакцинация — и есть надежда, что скоро подобные меры не понадобятся.

Радость от отмены

Увеличение количества клиентов будет зависеть не только от отмены QR-кодов, но и от настроения жителей, заметил ресторатор Александр Кан.

«За эти две недели бизнес просто встал. Не было ни людей, ни денег, ни выручки. Невозможно было что-то планировать. Большая статистика по закрытию ресторанов: на этот период около 150 заведений закрылись, и из них 35 или 40 ресторанов закрылись навсегда», — рассказал Александр Кан.

Он отметил, что все рестораторы с большим энтузиазмом и радостью восприняли новость об отмене обязательных QR-кодов. Разумеется, придется соблюдать все необходимые меры: масочный режим и социальную дистанцию.

Веранды не решение

Александр Кан рассказал, что в первые дни введения QR-кодов рестораны True Cost пытались работать. Но быстро поняли, что точки без веранд просто нужно закрывать. В результате из семи работающих ресторанов сети было закрыто три. Но даже оставшиеся четыре ресторана с верандами посещало не так много людей.

«Ведь веранды — это всего 20% посещаемости ресторанов. Плюс еще аномальная жара, из-за которой на верандах некомфортно днем. Многие повара просто уволились и пошли работать в такси. А сколько нужно времени, чтобы подготовить хорошего шеф-повара? Если человек попробует некачественную еду, он уже не вернется», — сказал ресторатор.

По мнению Александра Кана, основные заражения происходят там, где есть столпотворение народа: в метро, общественном транспорте, торговых центрах. А в ресторанах люди сидят на определенном расстоянии друг от друга, персонал в масках — за время пандемии все научились соблюдать необходимые меры.

Отмена QR-кодов — радость для всех

Ресторатор рассказал, что отмена кодов — большая радость для всех. При этом к возвращению жестких ограничений рестораны технически готовы. Но главное, на взгляд Александра Кана, чтобы к этому были готовы люди.

По мнению ресторатора, принудительные меры оттолкнули многих людей. Можно было ограничиться контролем по соблюдению жестких антиковидных мер: требовать носить маски, соблюдать дистанцию и прочее.

Александр Кан отметил, что многие вакцинировались лишь тогда, когда беда случилась с близкими или родными. Ресторатор признался, что и сам он сделал прививку после того, как несколько человек из круга его знакомых умерли.