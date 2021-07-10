Подсчитан «честный» курс рубля к доллару

Ослабление курса рубля по отношению к доллару связано с покупкой валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Без проведения этих стоимость курс рубля мог быть на 5−10% выше и балансировал в диапазоне 65−70 рублей за доллар. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев».

Эксперт напомнил, что операции по покупке валюты проводит Центральный банк по в интересах Минфина. По действующему бюджетному правилу на покупки валюты идут дополнительные дополнительные доходы от продажи нефтегазовых доходов. В 2021 году точка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель. Все, что выше — идет на финансовые операции по покупке валюты, которую на следующий год переводят в ФНБ.

«Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65−70», — заявил Лосев.

В этом году Минфин полностью вывел доллар из накоплений ФНБ, переведя средства в другие валюты и золото. В период с 7 июля по 5 августа на дополнительную закупку иностранных валют выделили 296 миллиардов рублей. По оценке Лосева объем операций Центробанка составляет около 1% биржевого оборота. Но фактор давления на рубль достаточно сильный.

На этой неделе произошло резкое ослабление рубля по отношению к двум основным валютам. Евро подорожал до 89,19 рубля, доллар — до 75,17 рубля.

Экономист РАНХиГС Владислав Гинько в беседе заявил, что о сильных изменениях на рынке говорить не приходится. Его мнение привел сайт «Утро.ру». Нисходящую корректировку эксперт объяснил укреплением рубля за последние несколько дней. Эксперт подчеркнул, что укрепления национальной валюты можно ожидать после решения о нефтедобыче на второе полугодие стран-участниц ОПЕК+.