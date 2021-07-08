Курс евро поднялся выше 89 рублей

Курс рубля рухнул по отношению к бивалютной корзине. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс евро по состоянию на 15:18 четверга вырос на 90 копеек — до 88,99 рубля. Сегодня он уже поднимался до 89,19 рубля. Доллар стал дороже на 46 копеек. Его курс вырос до отметки 75,17 рубля.

Евро поднимался до отметки 89 рублей на несколько секунд 29 июня.

На прошлой неделе топ-менеджер инвесткомпании «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал, что к концу лета курс доллара может снизиться до 70 рублей, но вряд ли закрепится ниже этой отметки.

По его словам, в конце года доллар снова будут продавать по 74–76 рублей. Верников отметил, что один из главных поводов для укрепления рубля — это прогнозы крупнейших инвестиционных банков, согласно которым котировки нефти Brent в 2022 году повысятся до 100 долларов за баррель