Молочная продукция может подорожать на 7-12%

Цены на молочку в ближайшие два-три месяца могут вырасти в среднем на 7–12% из-за курса рубля. В большей степени это коснется сыра и сливочного масла.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на члена Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Марину Петрову, понижение стоимости рубля увеличит издержки производства, а именно тех его частей, которые зависят от импорта.

Как правило, они включают некоторые виды заквасок, оборудования, кормов и даже дезинфицируюшие средства. Они составляют от трети до половины всего молочного производства.

При этом цена продукта в торговой точке пересматривается раз в квартал: с момента подачи производителя заявки в магазин на повышение цены до ее одобрения может пройти до двух месяцев.

На сыры и масло цены могут подняться на 10-12% из-за ажиотажного спроса, который резко спадет. Из-за этого стоимость возрастет.

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