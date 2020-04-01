Молочная продукция может подорожать на 7-12%
Как написала газета «Известия» со ссылкой на члена Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Марину Петрову, понижение стоимости рубля увеличит издержки производства, а именно тех его частей, которые зависят от импорта.
Как правило, они включают некоторые виды заквасок, оборудования, кормов и даже дезинфицируюшие средства. Они составляют от трети до половины всего молочного производства.
При этом цена продукта в торговой точке пересматривается раз в квартал: с момента подачи производителя заявки в магазин на повышение цены до ее одобрения может пройти до двух месяцев.
На сыры и масло цены могут подняться на 10-12% из-за ажиотажного спроса, который резко спадет. Из-за этого стоимость возрастет.
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