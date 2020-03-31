«Внимание, еда!» Какие глазированные сырки самые вкусные и безопасные?

Телеканал «360» запустил проект по выбору продуктов вместе с Общенациональной ассоциацией генетической безопасности и Фондом президентских грантов. Программа «Внимание, еда!» снова проверила прилавки магазинов. На этот раз мы отобрали для вас самые качественные глазированные сырки по оптимальной цене.

Чтобы найти самые вкусные и безопасные глазированные сырки, мы купили пять популярных видов творожного лакомства.

Первые творожные сырки появились еще в 30-е годы прошлого века. Говорят, что его придумали как упрощенный вариант более неактуальной тогда пасхи. Это праздничное блюдо из творога, сливочного масла, сахара, ванили и изюма. Пасху отменили, а полюбившееся лакомство заменили на творожный сырок, который очень популярен до сих пор.

Итак, на экспертизу в лабораторию отправились пять экземпляров:

— сырок «Советские традиции», производитель ООО «РостАгроКомплекс»;

— сырок «Простоквашино», производитель ООО «МК Преображенский»;

— сырок «Ростагроэкспорт», производитель ООО«РостАгроКомплекс»;

— сырок «Сеитлогорье», производитель АО « Дмитровский молочный завод»;

— сырок «Б.Ю. Александров», производитель ООО «РостАгроКомплекс».

Еще несколько лет назад ситуация с глазированными сырками не радовала. Из 12 проверенных экземпляров — 11 не соответствовали требованиям безопасности.

«Мы находили золотистый стафилококк, плесневые грибы, что мы только не находили в обычных глазированных сырках. И тогда выяснилось, что их лучше вообще не использовать для употребления», — пояснила Елена Шаройкина, директор Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ).

В СССР сырки делались только из натуральных продуктов. В их состав входили: творог, сахар, ваниль и шоколадная глазурь. Сегодня в сырках много разных добавок. Перечень ингредиентов порой устаешь читать. Но покупателей это не смущает.

Характерно, что во время прошлых проверок больше всего нарушений находили в сырках с начинкой: со сгущенкой, с шоколадом, с клубникой.

«Интересно, подумали мы. И тогда, в этот раз мы решили проверить только глазированные сырки ванильные, без всяких наполнителей», — уточнила Елена Шаройкина, директор Общенациональной Ассоциации генетической безопасности.

По результатам проверки все пять видов сырков можно смело покупать и лакомиться ими на завтрак.

«Ни в одном из них мы не увидели никаких нарушений. Эта проверка дарит по-настоящему хорошие новости», — заключила Елена Шаройкина.

Проверенные нами ванильные сырки в шоколадной глазури безопасны, а их состав соответствует информации, заявленной на этикетке. Все наши продукты проходят проверку в аккредитованных лабораториях, на что имеются соответствующие документы.

И все-таки специалисты из лаборатории и диетологи едины во мнении: если вам захотелось сырок — купите классику: обычный ванильный в шоколадной глазури, без всяких наполнителей и начинок. Так риск приобрести некачественную продукцию снижается в разы.