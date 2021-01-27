Финансист предсказал дальнейшее подорожание евро

В 2021 году евро продолжит дорожать, в том числе по отношению к доллару. Об этом заявил глава департамента инвесткомпании «Универ Капитал» Артем Тузов.

Европейская валюта стала одной из самых доходных в 2020 году наряду с акциями технологических компаний и золотом. Рубль упал по отношению к евро почти на треть, доллар потерял около 8%.

США, рассказал аналитик агентству «Прайм», нужно будет восстанавливаться от кризиса. В результате Штаты будут проводить жесткую монетарную политику.

«Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара до 1,2-1,3», — добавил он.

Причинами роста евро он назвал меры поддержки граждан и бизнеса в еврозоне. А также вывод средств из рисковых активов — это укрепило позиции и евро, и доллара.

Инвесторам Тузов советует составить портфель из нескольких валют, чтобы сгладить биржевые колебания.

Официальный курс ЦБ на 27 января: доллар — 75,64 рубля, евро — 91,67 рубля.

Ранее директор департамента финансовых рынков одного из российских банков дал прогноз по курсам доллара и евро в 2021 году.