Финансист предсказал дальнейшее подорожание евро
Европейская валюта стала одной из самых доходных в 2020 году наряду с акциями технологических компаний и золотом. Рубль упал по отношению к евро почти на треть, доллар потерял около 8%.
США, рассказал аналитик агентству «Прайм», нужно будет восстанавливаться от кризиса. В результате Штаты будут проводить жесткую монетарную политику.
«Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара до 1,2-1,3», — добавил он.
Причинами роста евро он назвал меры поддержки граждан и бизнеса в еврозоне. А также вывод средств из рисковых активов — это укрепило позиции и евро, и доллара.
Инвесторам Тузов советует составить портфель из нескольких валют, чтобы сгладить биржевые колебания.
Официальный курс ЦБ на 27 января: доллар — 75,64 рубля, евро — 91,67 рубля.
Ранее директор департамента финансовых рынков одного из российских банков дал прогноз по курсам доллара и евро в 2021 году.