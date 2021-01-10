Банкир дал прогноз стоимости доллара и евро на 2021 год

В течение 2021 года курс доллара будет находиться в районе 70-80 рублей, а евро будет стоить в пределах 82-92 рублей. Такой прогноз дал директор департамента операций на финансовых рынках одного из российских банков Максим Тимошенко.

«К концу года рубль постепенно укреплялся к доллару и евро в связи с позитивными новостями на внешних мировых рынках. По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, — 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля», — привело РИА «Новости» слова Тимошенко.

Специалисты банка изучили изменение спроса клиентов на валюту в 2020 году. Они выяснили, что россияне чаще всего продавали, а не покупали доллары и евро. Продажа составила 53% против 47% общего числа операций по обмену валюты. При этом годом ранее 53% приходилось на покупку, а на продажу — 47%.

Директор департамента отметил, что в 2020-м спрос на обмен валюты был достаточно неравномерным от сезона к сезону. Зимой произошло ослабление рубля из-за пандемии. Весной была повышенная волатильность в курсах валют, а к концу лета влияние на курс оказывали события в Белоруссии и торговые споры США с Китаем. Осенью на курсе рубля сказывалась война Армении и Азербайджана, а также выборы нового президента США.