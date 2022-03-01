Мишустин возглавил оперштаб по противодействию санкциям

Премьер-министр Михаил Мишустин возглавил работу правительственной комиссии по противодействию западным санкциям, она переводится на режим работы оперативного штаба. Об этом он заявил на совещании по стабилизации экономики. Заместителями будут Белоусов и Собянин.

«Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране», — заявил Мишустин.

Он выразил уверенность, что после снятия ограничений зарубежным компаниям вернуться на плотно занятое конкурентами место будет гораздо сложнее.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в установлении текущего режима на Украине.

Дипломат заявил, что российская сторона делает все возможное, чтобы Украина не получила ядерное оружие, хотя на данный момент страна уже располагает оставшимся с советских времен ядерными разработками и средствами доставки вооружений.