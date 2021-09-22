Опубликован рейтинг самых богатых людей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей России за 2020 год. Прибыль оценивалась на основе реально полученных денег за продажу активов или в виде дивидендов.

На первом месте оказался владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его доходы выросли практически на 25%. Состояние бизнесмена за прошедший год оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Также в стойку миллиардеров попали председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин и глава USM Holdings Алишер Усманов. Доходы первого за предыдущий год составили 1,48 миллиарда долларов. А прибыль второго — 1,43 миллиарда.

В первой пятерке оказались глава «Лукойла» Вагит Алекперов и сенатор Сулейман Керимов. Далее по списку идут глава горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, Андрей Скоч, Виктор Рашников, Геннадий Тимченко и Роман Абрамович.