Названы регионы с самыми высокими ставками по ипотеке в 2020 году

На Дальнем Востоке, где действует еще более низкая ставка количество сделок выросло почти в два раза. В отличие от обычной программы жилье там можно купить и на вторичном рынке.

Средняя коммерческая ставка по ипотеке за 2020 год снизилась с 9% до 7,36%. Минимальный процент на жилищные займы установили в Республике Саха Якутия — 6,3.

Самые высокие ипотечные ставки регулятор обнаружили в Республиках Ингушетия и Тува — 8,35% и 8,22% соответственно. На эти же регионы приходится самое большое количество должников по жилищным кредитам. В Москве средняя ставка по ипотеке составила 7,69%, в Санкт-Петербурге — 7,59%.

Задолженность населения по жилищным кредитам на начало этого года составила 9,3 триллиона рублей, что на 20,8% больше, чем на 1 января 2020 года.

Программа льготной ипотеки завершится 1 июля 2021 года. «360» пообщался с экспертами, которые ответили на главный вопрос: стоит ли брать кредит на покупку жилья сейчас или подождать падения ажиотажного спроса.