Составлен рейтинг регионов по индексу борща

Индекс борща отражает покупательскую способность россиян — сколько наборов продуктов для его приготовления они могут купить после уплаты всех налогов на свои месячные доходы. В первой половине 2021 года у жителей 64 регионов России она упала.

Судя по результатам исследования, проведенного газетой «Ведомости», беднейшим регионом страны оказалась Тува. Доходы жителей республики позволяют приготовить 50 блюд на семью из четырех человек. Немного лучше ситуация в Ингушетии (56) и Калмыкии (59). Выше всего индекс борща оказался в Ямало-Ненецком (230) и Ненецком АО (204). В Москве показатель составил 179 блюд.

По сравнению с шестью месяцами 2020 года в первом полугодии 2021 года индекс упал в среднем на 4%. Рекорд зафиксирован в Севастополе — 14%.

Неравенство между беднейшими и богатейшими регионами по уровню покупательской способности изменилось с 4,4 до 4,5 раз.

В первом полугодии 2021 года стоимость продуктов для приготовления борща составила 293 рубля, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2020 года самое большое неравенство доходов зафиксировано в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Чукотке и на Сахалине. Разрыв составил 8-10 раз.