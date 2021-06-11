Определены регионы с самым большим неравенством доходов

По итогам 2020 года самое большое неравенство доходов оказалось в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Чукотке и на Сахалине. Заработок богатых в 8-10 раз превысил суммы, которые получают бедные. К такому выводу пришла международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

В среднем россияне в 2020 году получали 35,7 тысячи рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование. При этом 20% людей с наиболее высоким заработком получали порядка 82,5 тысячи рублей в месяц. На 9,88 тысячи рублей приходилось жить пятой части наименее обеспеченных жителей страны.

По словам аналитиков, россияне из первой группы получали примерно в 8,4 раза больше денег, чем люди из второй. Неравенство зависит от региона. Самое заметное оказалось в ЯНАО, где самые обеспеченные получали в 10,2 раза больше бедных. Это 215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи.

Вторую строчку занял НАО с разницей в 9,4 раза — 201 тысяча против 21,3 тысячи. Замкнула тройку лидеров Москва. В столице богатые ушли от бедных в 8,7 раза, то есть 177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей.

В списке еще оказалась Чукотка (8,5 раза), Сахалин (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), Петербург (8,1 раза) и Краснодарский край (8 раз).