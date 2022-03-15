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    15 марта 2022, 18:31

    Платежная система «Мир» включена в способы оплаты в учетной записи Apple ID

    Максим Зинкин

    Американская компания Apple включила карты российской платежной системы «Мир» в способы оплаты в учетной записи Apple ID.

    Платежная система «Мир» включена в способы оплаты в учетной записи Apple ID

    Таким образом, помимо карт Mastercard и Visa, подарочных карт App Store и iTunes, Apple Pay и счета мобильного телефона покупки оплатить можно картами платежной системы «Мир».

    Ранее стало известно, что россияне не смогут использовать сервисы Google Pay и Apple Pay для карт Mastercard и Visa.

    Ранее платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке деятельности в России, Центробанк уточнил, что уже выпущенные пластиковые карты продолжат работать на оплату до конца срока действия.

    Ранее россиянам рассказали, что обойти ограничение оплаты в магазине App Store по российским картам можно с помощью пополнения счета Apple ID путем перевода денежных средств с номера мобильного телефона.