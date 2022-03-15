Платежная система «Мир» включена в способы оплаты в учетной записи Apple ID

Американская компания Apple включила карты российской платежной системы «Мир» в способы оплаты в учетной записи Apple ID.

Таким образом, помимо карт Mastercard и Visa, подарочных карт App Store и iTunes, Apple Pay и счета мобильного телефона покупки оплатить можно картами платежной системы «Мир».

Ранее стало известно, что россияне не смогут использовать сервисы Google Pay и Apple Pay для карт Mastercard и Visa.

Ранее платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке деятельности в России, Центробанк уточнил, что уже выпущенные пластиковые карты продолжат работать на оплату до конца срока действия.

Ранее россиянам рассказали, что обойти ограничение оплаты в магазине App Store по российским картам можно с помощью пополнения счета Apple ID путем перевода денежных средств с номера мобильного телефона.