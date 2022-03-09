App Storе перестанет принимать российские карты. Но запрет можно обойти

Завтра в магазине приложений App Store перестанет проходить оплата по российским картам. Но есть два способа обойти это, чтобы все работало как обычно, рассказали в Telegram-канале Альфа-Банка.

Оплата по российским картам в App Store перестанет проходить с 10 марта. И для тех, кто хочет дальше пользоваться платными приложениями, есть два способа обойти ограничения.

Сегодня оплата еще должна пройти, поэтому можно заранее перевести деньги на аккаунт Apple ID. Для этого в приложении App Store нажимаем на синюю иконку в правом верхнем углу («Учетная запись») и выбираем «Пополнить счет Apple ID».

Первый трюк завтра уже не сработает. Но сохранится возможность пополнить Apple ID по номеру телефона, сообщили в Альфа-Банке. Для этого проследуйте в «Настройки телефона», затем «Свое имя», переходим в «Оплата и доставка», далее «Добавить способ оплаты» и «Мобильный телефон».

Ранее в ЦБ рассказали, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать внутри страны в обычном режиме, передавал RT.