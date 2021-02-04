СМИ: инфляция в 2021 году достигнет пика в феврале

Пик инфляции в России придется на первый квартал 2021 года. В Минэкономразвитии и Центробанке считают, что ее увеличение будет кратковременным. За этим последуют замедление и стабилизация цен.

В январе инфляцию сдерживали на уровне 0,2% в течение двух недель, уточнила газета «Известия». Прогноз ЦБ говорит о том, что ее удастся удержать на уровне 3,5-4%. Экономика будет восстанавливаться за счет стабильного потребительского спроса, а также наращивания экспорта на фоне преодоления пандемии.

В 2020 году резкий рост инфляции обусловили ослабевший рубль и скачок цен на продукты. Свою роль сыграл и плохой урожай. По мнению экспертов, других значительных факторов нет.

«Последний инфляционный эпизод сейчас затухает, и это через пару месяцев станет очевидным», — заметил начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

Прогнозировать инфляцию непросто из-за большого количества неопределенных факторов. Главными из них специалисты называют коронавирус и связанные с ним ограничения. По этой причине в 2020-м инфляция находилась на уровне 4,9%, превысив ожидаемый уровень на 0,9%.

Успешная борьба с пандемией станет ключевым фактором восстановления мировой экономики. Эксперты настроены на этот счет оптимистично.