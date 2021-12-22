ПФР разместит пенсионные накопления россиян в банковские депозиты
Московская биржа проведет аукцион по размещению пенсионных накоплений ПФР в депозиты банков
Российский Пенсионный фонд 23 декабря на Московской бирже отберет поданные банками заявки на размещение депозитов в размере 183 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ПФР.
Денежные средства будут находиться на депозите 178 дней по ставке 9,1% годовых. Сообщается, что один банк может подать до пяти заявок, объем каждой должен составить не менее миллиарда рублей.
Аукцион проводится согласно постановлению правительства России, а также по действующим приказам Минфина РФ. Они уточняют критерии для банков, которые могут принять участие в аукционе.
В соответствии с законом средства обязательных и добровольных страховых взносов на накопительную пенсию должны инвестироваться вплоть до момента передачи в НПФ. Также должны быть инвестированы денежные средства, находящиеся в резерве ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования.
21 декабря президент России Владимир Путин поставил подпись под законом, продлевающим заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года.