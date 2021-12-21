Путин продлил заморозку накопительной части пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2024 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 21 декабря.

15 декабря Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий продлить заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.

В соответствии с законом учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет аналогичным, как в период с 2014 по 2023 год.

Эта мера позволит федеральному бюджету сохранить 772,9 миллиарда рублей.

Напомним, решение о накопительной части пенсии было принято в 2014 году. Отчисления 6% от заработной платы направляются в страховую часть, на выплаты нынешним получателям пенсии.

Ранее работающие граждане могли сами решить, направить деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, повысив баллы для расчета размера пенсии.

Сейчас накопительная пенсия формируется у трудоустроенных граждан, родившихся позже 1967 года. За них страховые взносы уплачивают работодатели.

Также эти выплаты положены мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели платили взносы с 2002 по 2004 год.