ПФР разъяснил, кому в декабре придет вторая пенсия

Пенсионеры, деньги которым начисляют первого числа каждого месяца, получат свои январские выплаты в декабре, если они забирают их в отделениях «Почты России». Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Январскую пенсию им отдадут в конце декабря.

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, у кого первого [числа каждого месяца выплаты], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — объяснили сотрудники службы агентству Ura.ru.

При этом в самой «Почте России» пошли навстречу Пенсионному фонду и сократили число нерабочих дней в новогодние праздники. Поэтому те люди, которые получают пенсию третьего числа каждого месяца, смогут забрать ее в привычную для них дату.

Ранее экономист Константин Добромыслов в разговоре с «360» объяснял, что те пенсионеры, которым деньги поступают на карту, тоже получат их раньше января. Им начисления придут до 30 декабря. Это связано с тем, что праздники продлятся дольше недели, а пенсию по закону нельзя задерживать.