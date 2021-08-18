ПФР рассказал об эффективном способе увеличения пенсии

Россияне могут увеличить свои пенсионные накопления с помощью программы государственного софинансирования. Оно осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа, объяснили в челябинском отделении Пенсионного фонда России.

Программа работает следующим образом. Если человек перечисляет на накопительную часть своей пенсии от двух до 12 тысяч рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги. То есть на лицевой счет будущего пенсионера перечисляется такая же сумма, сообщило Ura.ru.

Особые условия действуют для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР для начисления ни одной из частей трудовой пенсии. В этом случае объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.

В фонде напомнили, что контролировать свои средства можно в личном кабинете на сайте ПФР, а также на портале госуслуг.

Ранее стало известно о новом законопроекте, направленном на защиту россиян от мошенников при смене негосударственных пенсионных фондов. Согласно проекту, НПФ предлагается обязать восстанавливать средства клиентов при их незаконном перечислении в другие страховые компании. Законопроект могут принять уже в октябре.