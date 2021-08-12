Клиентам НПФ обеспечат защиту от мошенников при смене фонда

Негосударственные страховые фонды хотят обязать восстанавливать средства россиян при их незаконном перечислении в другие страховые компании. Законопроект Госдума может принять уже в октябре.

Возвращать суммы пенсионных накоплений НПФ будут с 2022 года, уточнила газета «Известия». Сейчас восстановить накопительную пенсию на пенсионном счете можно по решению суда, но иногда происходят отказы.

Проект закона предполагает при признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным восстановить на счете застрахованного сумму инвестиционного дохода, который изъяли при досрочном переходе.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заметили, что россияне уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах.

«Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет (без потери дохода от инвестиций — прим. ред.)», — пояснил глава комитета Ярослав Нилов.

Люди, по его словам, теряют деньги из-за различных мошеннических схем. Сами фонды при этом остаются в прибыли.

Законопроект готовы поддержать во всех фракциях нижней палаты. Парламентарии подчеркнули, что любые незаконные операции со средствами пенсионеров необходимо пресекать. При этом неважно, есть решение суда или нет. Главное в ситуации — нарушение закона.

Депутаты назвали меру шагом к защите пенсионеров, иногда теряющих все накопления из-за действий мошенников. Доверие к негосударственным пенсионным фондам, отметили эксперты, с каждым годом сокращается.