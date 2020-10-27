ПФР потратит на новые здания свыше 706 млн рублей

Более 706 миллионов рублей будет потрачено на приобретение новых помещений для Пенсионного фонда России (ПФР) в Свердловской, Курганской областях и Республике Крым.

Такие данные следуют из материалов к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы. Документ был размещен на сайте Госдумы в понедельник, 26 октября, пишет ТАСС.

Также планируется потратить 115 миллионов рублей на обучение сотрудников в 2021 году, следует из документа.

На прошлой неделе стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год — до конца 2023 года. Заморозка не сократит «объем пенсионных прав застрахованных лиц». При этом в финансово-экономическом обосновании отмечается, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.