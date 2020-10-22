Проект о «заморозке» накопительной пенсии прошел первое чтение

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке.

«Заморозка» не сократит «объем пенсионных прав застрахованных лиц».

В то же время в финансово-экономическом обосновании отмечается, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 669,3 миллиарда рублей.

В комитете Госдумы по труду и соцполитике положительно оценили идею.

С 2014 года 6% зарплаты россиян, предназначенных для накопления, направляется в страховую часть пенсионной системы. Таким образом, они идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021-го. В 2020-м президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году. Тем самым он предложил продлить меру до конца 2023-го.

В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента. Его глава Ярослав Нилов говорил, что документ входит в пакет бюджетообразующих законопроектов.