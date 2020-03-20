Песков объяснил, почему цены не нефть нельзя назвать катастрофическими

Последние дни цены на нефть резко упали, но в Кремле не считают снижение катастрофическим. У России есть необходимый запас прочности в сложившейся ситуации.

«Это весьма неприятная ценовая конъюнктура, вот в этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России, — наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе», — цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Он пояснил, что на ближайшие несколько лет у страны есть солидный запас прочности. С его помощью будет обеспечено выполнение всех социальных обязательств и планов развития. Более того, Песков напомнил, что уже бывали моменты, когда цена на нефть была еще ниже.

Пресс-секретарь президента усомнился, что на трехлетний период можно «сколько-нибудь точно» спрогнозировать изменение стоимости нефти. Он также опроверг заявления, что Россия и Саудовская Аравия ведут ценовую войну на нефтяном рынке.

«Вы знаете, что бюджет России посчитан по 42 доллара за баррель. Конечно, [текущая] цена — она для нас неблагоприятная, но подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится. И в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит», — заключил Песков.

Падение цены на нефть произошло на фоне пандемии и расторжения сделки ОПЕК+. Переговоры экспортеров сырья прошли 6 марта, но страны так и не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. После этого стоимость черного золота начала снижаться, а курсы валют — расти.