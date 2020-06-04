Первую краудфандинговую платформу зарегистрировали в России

В реестре операторов инвестиционных платформ в России появилась первая компания. Банк России включил в перечень краудфандинговую платформу «НРК-Р.О.С.Т.».

В реестр компанию решили внести еще 2 июня, уточнили в пресс-службе регулятора.

«Банк России <…> принял решение о включении сведений об Акционерном обществе „Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.“ в реестр операторов инвестиционных платформ», — говорится в публикации.

Регистратор АО «НРК — Р.О.С.Т.» — первая компания в РФ в этом реестре.

Проект указания о реестре краудфандинговых платформ был опубликован в сентябре 2019 года. В документе говорилось о введении нового субъекта финансового рынка — операторах инвестиционной платформы.