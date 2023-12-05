Деньги 05 декабря 2023, 15:08 Первоначальный взнос по льготной ипотеке предложили поднять еще на 10% Минфин предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% РИА «Новости»

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Из-за перегрева рынка льготной ипотеки Минфин предложил повысить первоначальный взнос с 20% до 30% и снизить максимальную сумму кредита до шести миллионов рублей. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

В сентябре первоначальный взнос увеличили с 15% до 20% от суммы договора, но это не помогло стабилизировать ситуацию. На фоне повышения ключевой ставки и подорожания кредитов россияне продолжили участвовать в льготных программах. Теперь Минфин предложил еще раз повысить минимальную сумму первого взноса, но теперь до 30%.

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Максимальный размер ссуды в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях призвали сократить вдвое, до шести миллионов рублей, а банкам — снизить величину субсидии на такие займы на 0,5%.

Эффективным, по мнению специалистов, станет запрет участвовать больше чем в одной госпрограмме и ограничение предельной долговой нагрузки заемщика на уровне 50%.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявлял «Известиям», что первоначальный взнос смогут поднять до 25%. В ноябре на льготные программы пришлись 63% от общего объема оформленных ипотек.