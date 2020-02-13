ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

Центробанк передумал вводить комиссию на переводы физических лиц через систему быстрых платежей. По крайней мере пока.

Центробанк решил на два года отложить сбор комиссии с банков за переводы физических лиц через СБП. Об этом объявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

«Мы долго прорабатывали этот вопрос и пришли к выводу, что с точки зрения p2pпереводов мы сможем вернуться к теме установления нулевого тарифа для банков. Во II квартале мы планируем на уровне совета директоров такое решение закрепить», — сказала Скоробогатова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, в ЦБ ожидают, что банки не будут «задирать» комиссии, тем более, что для них она сейчас станет нулевой.

Систему быстрых платежей запустили в январе 2019 года. Сейчас к ней подключены более 30 банков. С помощью этой системы клиенты могут переводить деньги по номеру телефона, даже если средства отправляются в другой банк. Кроме того, с помощью СБП можно оплачивать товары и услуги по QR-коду.

В первый год, пока действовал льготный период от Центробанка, большинство банков не взимали комиссий с клиентов. С 1 января ЦБ начал взимать комиссию с банков за переводы, а те дополнительные финансовые затраты компенсировали за счет клиентов.