    13 февраля 2020, 17:25

    ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

    Юлия Булыгина

    Центробанк передумал вводить комиссию на переводы физических лиц через систему быстрых платежей. По крайней мере пока.

    Центробанк решил на два года отложить сбор комиссии с банков за переводы физических лиц через СБП. Об этом объявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

    «Мы долго прорабатывали этот вопрос и пришли к выводу, что с точки зрения p2pпереводов мы сможем вернуться к теме установления нулевого тарифа для банков. Во II квартале мы планируем на уровне совета директоров такое решение закрепить», — сказала Скоробогатова, ее цитирует ТАСС.

    По ее словам, в ЦБ ожидают, что банки не будут «задирать» комиссии, тем более, что для них она сейчас станет нулевой.

    Систему быстрых платежей запустили в январе 2019 года. Сейчас к ней подключены более 30 банков. С помощью этой системы клиенты могут переводить деньги по номеру телефона, даже если средства отправляются в другой банк. Кроме того, с помощью СБП можно оплачивать товары и услуги по QR-коду.

    В первый год, пока действовал льготный период от Центробанка, большинство банков не взимали комиссий с клиентов. С 1 января ЦБ начал взимать комиссию с банков за переводы, а те дополнительные финансовые затраты компенсировали за счет клиентов.