Перепланировку назвали критическим фактором для стоимости квартиры

Рыночная стоимость квартиры снижается в случае незаконной перепланировки. Дело в том, что такое жилье не подходит покупателям с ипотекой. Об этом со ссылкой на исследование Агентства инвестиций в недвижимость Москвы сообщило издание Lenta.ru.

Банк не выдаст ипотечный кредит на приобретение жилья с незаконной перепланировкой. Поэтому нелегальные изменения в квартире являются критическим фактором, влияющим на рыночную стоимость жилья, отмечают риелторы. При его продаже в таком случае отсеивается 60–80% потенциальных покупателей.

Существенной перепланировкой считается, когда частично или полностью снесена несущая стена, перенесены границы мокрых точек или снесена дверь в кухню, если в квартире есть газ.

Перепланировка так или иначе встречается в каждой второй квартире, которые продаются в Москве. Ее наличие — это весомый аргумент для торга. Владельцы квартир, как правило, умалчивают об этом. Только в 3,5% объявлений о продаже квартир в Москве говорится о перепланировках. Лишь в единичных случаях собственники отмечают, что изменения были произведены незаконно.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье, которые в отдельных регионах выросли на 20–30%.