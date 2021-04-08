Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на ситуацию с ростом цен на жилье в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства в ходе совещания по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019–2020 годах указал, что в стране наблюдается существенный рост цен на жилье. В среднем по России цены выросли на 12%. При этом в Северной Осетии жилье особенно подорожало — сразу на 30%.

«В Орловской области [жилье подорожало] на 19,7%, в Адыгее — на 19,3%, в Амурской [области] — 18,6%, в Рязанской области — на 17,6%», — сказал президент.

Путин отметил, что одно дело, когда цены подскочили на Дальнем Востоке, но непонятно, почему рост на 20–30% наблюдается в европейской части страны.

«Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего на рынке жилищного строительства», — заявил Путин, поручив ФАС разобраться, что происходит с ценами.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что на стоимость жилья повлияли ипотека и пандемия.

Ранее сообщалось, что квартиры в Сочи стали меньше по размерам, но при этом дороже на 50–70%.