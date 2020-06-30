Инвесторы в ожидании второй волны пандемии переключились на золото

Международные инвесторы сокращают вложения в акции развитых стран и в фонды, ориентированные на нефть. Вместе с тем, они увеличивают вложения в золото и облигации.

Как сообщает издание «Коммерсант», уход инвесторов с рынка акций связан с ростом опасения второй волны коронавирусной инфекции. В США ежедневно фиксируется свыше 40 тысяч новых заражений, что в два раза выше, чем в мае.

Помимо этого Международный валютный фонд обновил прогноз снижения глобальной экономики в 2020 году. Он ухудшился до 4,9% с 3%. По словам экспертов, спрос на акции будет зависеть от уровня второй волны.

«Ближайшее будущее рынков будет в большой степени зависеть от того, смогут ли наиболее опасные с точки зрения эпидемической обстановки страны сдержать рост заболевших», — отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Ранее эксперты предрекли рост золота. К сентябрю стоимость золотых украшений может увеличиться на 30%.