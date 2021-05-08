Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами

Аналитики выяснили, что большинство россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», — говорится в тексте исследования.

Также выяснилось, что почти каждый пятый заявил, что слишком много получают юристы — 22%, менеджеры по продажам — 21% и IT-специалисты — 21%.

Чуть менее 20% респондентов считают, что чересчур большие заработки имеют маркетологи — 17% и дизайнеры — 11%. Еще меньше участников опроса сообщили, что слишком много получают врачи — 4%, инженеры — 1%, преподаватели — 1%.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч жителей России. Ранее появились результаты опроса, где россияне назвали профессии с самыми несправедливо низкими зарплатами. Среди них — преподаватели, учителя и ученые.