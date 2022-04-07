Pepsi и Mirinda захотели продавать свои товары в России под другими названиями. Производитель напитков PepsiCo сейчас изучает возможности выпуска новых продуктов специально для РФ после приостановки продаж основной линейки газировок. Об этом со ссылкой на презентацию компании написала газета «Коммерсант».

PepsiCo показала презентацию о напитках, которые могут заменить Pepsi, Mirinda и 7Up. На слайдах представили газировку New Cola, а также напиток со вкусами апельсина и лимона с лаймом Fruitz.

Из презентации также стало известно о возможном расширении местного бренда «Русский дар». Сейчас под этой маркой выпускается только квас, но в дальнейшем могут появиться и лимонады.

В компании PepsiCo отказались прокомментировать изданию эту информацию.

Источник «Коммерсанта» в отрасли сообщил, что на российских заводах PepsiCo еще мог остаться запас сырья для производства газировки на несколько месяцев. Собеседник издания предположил, что в презентации речь шла об одном из возможных вариантов развития в России в новых условиях.

Ранее «360» рассказал, какие зарубежные товары подорожают в России.