Ценники на зарубежные товары вырастут. Россияне имеют право не идти на поводу у спекулянтов

Иностранные компании хоть и приостановили свою деятельность на рынке в России, но не забывают поднимать цены на свои товары. Законность таких действий проверят ФАС и прокуратура. Однако эксперты уверены, что лучше всего подействовать на зарвавшихся поставщиков могут сами россияне. Достаточно просто использовать законы рынка и не покупать резко подорожавшие товары.

Рост цен объяснили сговором поставщиков

«Общественная потребительская инициатива» попросила ФАС и Генпрокуратуру проверить законность роста цен на товары транснациональных корпораций Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola и PepsiCo. Их заподозрили в умышленном повышении стоимость товаров по ряду позиций более чем вдвое, провоцировании ажиотажа и создании дефицита.

Компания P&G собирается повышать цены своих товаров в среднем на 43%. Coca-Cola увеличит стоимость газированных напитков на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%. У вечного конкурента PepsiCo напитки, соки и снеки в среднем подорожают на 19%, за молочные продукты компании россиянам скоро придется платить на 13,7% больше.

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев заявил, что такой резкий рост цен недопустим и похож на картельный сговор. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, ведомство незамедлительно примет меры реагирования.

Цены объяснили нестабильностью рынка

В пресс-службе компании Procter & Gamble, которой принадлежат бренды стиральных порошков и моющих средств Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Pampers, Always, Discreet, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и «Миф», пояснили «Известиям», что в условиях текущего кризиса ситуация на российском рынке достаточно нестабильна.

По словам представителей лидеров мирового рынка потребительских товаров, сейчас они сталкиваются с беспрецедентными трудностями при поставках продукции в Россию. Кроме того, значительно подорожали транспортные услуги, сырье и материалы для производства. Также на отпускные цены для ретейлеров и дистрибуторов влияют курсы иностранных валют.

При этом в P&G уточнили, что цены в магазине всегда устанавливаются на усмотрение продавца и информация о повышении цен для потребителей на 70% представляется крайне преувеличенной и безосновательной. Вместе с тем ранее «Коммерсант» сообщал о подорожании продукции P&G, ссылаясь на письмо дистрибьютора.

В нем уточнялось, что стоимость товаров для детской гигиены вырастет на 47%, для женской гигиены — на 33%, для красоты и здоровья — на 67%. Средства по уходу за волосами подорожают на 63%, за полостью рта — на 58%, для бритья — на 65%. Продукция для стирки станет дороже на 30%, моющие средства — на 26%, стоимость профессиональных средств для уборки повысится на 74%.

ФАС проверяет законность подорожания

Швейцарская корпорация Nestle также сообщила партнерам о том, что повышает цены с 1 апреля. Стоимость кофе и кофейных напитков вырастит до 40%, бренды Dolce Gusto и Starbucks поднимут ценник на 30%. Детское питание Gerber, Nan Optipro и Nestogen станет дороже на 20–30%, какао и напитки Nesquik — на 20–25%. На 20–30% повысится стоимость готовых завтраков Cini Minis, Fitness и Kosmostars. А всю шоколадную продукцию Nestle ждет повышение цен до 25%, сообщили «Известия».

Компания Unilever, крупнейший продавец пищевых продуктов и товаров бытовой химии, также будет поднимать стоимость своей продукции от 10 до 45%. Бренды Oreo, Alpen Gold, Milka, Picnic, а также печенья «Юбилейное» и «Воздушный», бисквит «Медвежонок Барни», снек TUC, жевательная резинка Dirol и леденцы Halls, принадлежащие кондитерскому концерну Mondelez International, скоро обойдутся россиянам на 10–20% дороже.

ФАС уже начала проверки в ряде отраслей по фактам повышения цен: с 23 февраля в регионах инициировано 217 проверок. Ведомством было выдано 22 предостережения и предупреждения. В числе прочих проверили и производителей сахара, ретейлеров, а также крупного торговца техникой и электроникой DNS. Ведомство объявило 23 марта, что проведет проверку из-за роста цен на бумагу, написали «Ведомости».

Рынок могут регулировать покупатели

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в беседе с «360» отметил, что прошло не так много времени с момента ухода или приостановки деятельности в РФ иностранных компаний и сегодня в магазинах торгуют товарами, которые уже были закуплены ретейлерами. Поднимать на них цены могли сами розничные структуры.

Если компании сами официально предупредили магазины и торговые сети о повышении цен на своих товары, то это обычная практика, заверил эксперт. В рамках договорных обязательств поставщика и ретейлера постоянно происходит корректировка цен. При этом производитель не может быстро увеличить цену, он должен уведомить о своих намерениях заранее.

«У нас нет законов, которые регламентируют, скажем так, иные подходы к иностранным компаниям, чем к своим. Нельзя отдельно Coca-Cola заставить держать цены на какой-нибудь товар. Рынок есть рынок, и он регулируется непосредственно покупателями», — подчеркнул Анфиногенов.

Картельный сговор маловероятен

Юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко также подтвердила «360», что отношение закона к зарубежным производителям ничем не отличается от отношения к местным поставщикам.

«Хотя это и иностранные компании, они открывали у нас в стране либо свои представительства, филиалы, либо учреждали новое физлицо. Оба эти варианта означают, что они подчиняются законам Российской Федерации, то есть той стране, на территории которой они осуществляют свою деятельность», — уточнила Бондаренко.

Тот факт, что зарубежные компании приостановили свою деятельность, не означает, что они прекратили отгружать уже запланированные поставки своих товаров в Россию. Производитель имеет полное право поднимать цены на свои товары. При этом юрист отметила, что прокуратуру больше интересует дороговизна продуктов первой необходимости. Поэтому Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo должны будут объяснить причину роста цен и уточнить перечень подорожавших товаров. Однако говорить о картельном сговоре как минимум голословно.