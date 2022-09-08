Пенсионные накопления предложили передать в распоряжение россиян — СМИ | 360°

Деньги 08 сентября 2022, 11:23 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионные накопления предложили передать в распоряжение россиян — СМИ «Ведомости»: Минфин предложил передать пенсионные накопления в распоряжение россиян freepik

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Министерство финансов России предложили передать пенсионные накопления россиян в их собственность. Глава ведомства Антон Силуанов презентовал эту инициативу на стратегической сессии в правительстве 30 августа. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Накопления россиян, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженные с 2014 года, сейчас фактически находятся в госсобственности, хотя это преодолимый технический нюанс. Об этом изданию заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Предполагается, что люди, у которых есть такие накопления, смогут инвестировать их по своему выбору. Правда, придется соблюсти определенные критерии.

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Пока возможности россиян, которые обладают такими средствами, ограничены переводом из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, отметил Аксаков. В планах — формирование системы, при которой жители смогут выбрать, оставлять им деньги под управление Пенсионного фонда России или некоммерческого пенсионного фонда или инвестировать их самостоятельно. Детали инициативы сейчас прорабатываются.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что индексация пенсий должна касаться всех россиян. Сейчас пенсии повышают только неработающим жителям страны.

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