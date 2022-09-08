Москалькова призвала индексировать пенсии для всех пенсионеров | 360°

Общество 08 сентября 2022, 09:00 Поделиться Telegram

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Viber Москалькова призвала индексировать пенсии для всех пенсионеров Омбудсмен Москалькова: пенсия любого пенсионера должна индексироваться РИА «Новости»

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Пенсия в России должна индексироваться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА «Новости». По ее мнению, сумма должна корректироваться в зависимости от инфляции.

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Поправки к Конституции, касающиеся индексации пенсий, вызвали большую дискуссию, напомнила омбудсмен. Когда норма об индексации только появилась, ее решили распространить только на неработающих пенсионеров. Однако Москалькова и ее коллеги не согласны с таким подходом.

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