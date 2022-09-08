Москалькова призвала индексировать пенсии для всех пенсионеров | 360°

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Москалькова призвала индексировать пенсии для всех пенсионеров

Омбудсмен Москалькова: пенсия любого пенсионера должна индексироваться

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Пенсия в России должна индексироваться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА «Новости». По ее мнению, сумма должна корректироваться в зависимости от инфляции.

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Поправки к Конституции, касающиеся индексации пенсий, вызвали большую дискуссию, напомнила омбудсмен. Когда норма об индексации только появилась, ее решили распространить только на неработающих пенсионеров. Однако Москалькова и ее коллеги не согласны с таким подходом.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры будут в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает ли пенсионер», — подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что пенсионер, прекращая работать, получает накопленные баллы в виде денег. Раньше он мог претендовать на них только через четыре месяца после ухода на пенсию, сейчас — уже через два. Однако, по мнению Москальковой, человек должен получать накопленные баллы сразу же, «потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость».

Пенсия

Пенсионеры

Татьяна Москалькова

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